Detienen a presuntos responsables del homicidio sobre abogado

Elementos de la Policía de San Nicolás lograron la detención de dos personas señaladas como presuntas responsables del homicidio de un abogado del SAT, ocurrido recientemente en la colonia Villas de Casa Blanca.

La captura se realizó mediante labores de inteligencia y el apoyo del sistema de videovigilancia del C4, lo que permitió ubicar a los sospechosos cuando circulaban a bordo del vehículo presuntamente utilizado en el ataque. La detención ocurrió en el cruce de la avenida Universidad y 18 de diciembre, en la colonia El Roble, durante la madrugada.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Dagoberto "N" de 39 años, y Arlet Greisel "N" de 29 años, ambos originarios del municipio de Juárez.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron diversas dosis de droga, dinero en efectivo, un cargador para arma corta con cartuchos calibré 9 milímetros, una báscula digital, teléfonos celulares y equipo de radiofrecuencia.

Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.