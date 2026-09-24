Detienen a presuntos responsables de matar a bebé en Zuazua

La pareja comenzó una relación de amistad con la madre de la bebé y posteriormente comenzaron a hacerse cargo del cuidado de la menor

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó órdenes de aprehensión contra Luis “N” y Marisol “N”, señalados como presuntos responsables de la muerte de una bebé de 11 meses en el municipio de Zuazua.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, confirmó que ambos ya se encuentran internados en un centro penitenciario y que son investigados por el delito de feminicidio.

“Se acaba de ejecutar la orden en contra de Luis N. y Marisol L., quienes eran las encargadas de custodiar a dicha menor y se encuentran ya internados en el Cereso de Apodaca”, informó.

De acuerdo con Flores Saldívar, la pareja comenzó una relación de amistad con la madre de la bebé y posteriormente comenzaron a hacerse cargo del cuidado de la menor.

“Eran vecinos, comenzando a hacer hace tres, cuatro meses, una relación de amistad y comenzaron a cubrir”, explicó el fiscal.

Fiscalía investiga posible trata

La investigación también contempla posibles hechos relacionados con trata, pues, según el funcionario, la madre habría sido víctima de engaños por parte de la pareja.

“Se comprobó que la mamá inclusive era objeto de trata por el evento de que muchas veces la propia investigada de la pareja y cobraba el sueldo”, señaló Flores Saldívar.

El fiscal explicó que la madre era engañada bajo el argumento de que su hija había sido víctima de brujería.

“Lo importante es destacar es que la mamá era engañada diciendo que su hija había sido objeto de brujería y que necesitaba los recursos económicos que ella percibía”, declaró.

Sin embargo, al realizarse la autopsia de la bebé, identificada como Yuridia Enríquez Vicente, se encontraron diversas lesiones que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido provocadas por los ahora investigados.

“Cuando se hace el dictamen de autopsia se encuentran diversas lesiones que eran proferidas por los hoy investigados”, afirmó.

Añadió que la pareja justificaba las lesiones con la misma versión de supuestos actos de brujería.

“Insisto, argumentaban ellos que esas lesiones que aparecían en la menor eran objeto de brujería”, dijo el fiscal.

Autopsia descartó versión de accidente

La bebé había sido trasladada al Hospital Materno Infantil, en Guadalupe, después de que inicialmente se reportara que había sufrido una caída en un domicilio de la colonia Valle de Santa Elena, en Zuazua.

La autopsia posteriormente estableció una muerte violenta y descartó la versión inicial del accidente.

Flores Saldívar indicó que la Fiscalía de Feminicidios continúa recabando información para acreditar plenamente la participación de Luis y Marisol en la muerte de la menor.