Detienen a presuntos integrantes de un grupo criminal en Galeana

El primer operativo se realizó en la comunidad Manila, sobre la carretera a 18 de Marzo, donde los agentes localizaron a Aglae “N”, de 33 años

Un hombre y una mujer, señalados por las autoridades como presuntos integrantes de un grupo criminal y considerados generadores de violencia, fueron detenidos durante dos operativos realizados en distintos puntos del municipio de Galeana.

Los dispositivos fueron encabezados por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de varias indagatorias que permitieron establecer los presuntos movimientos y actividades de los sospechosos, así como los vehículos que utilizaban.

Detienen a una mujer en la comunidad Manila

El primer operativo se realizó en la comunidad Manila, sobre la carretera a 18 de Marzo, donde los agentes localizaron a Aglae “N”, de 33 años.

La mujer se encontraba acompañada de otra persona, quien huyó al percatarse de la presencia de los elementos policiacos. Durante una revisión, los agentes presuntamente encontraron entre sus pertenencias diversas dosis de sustancias con características de marihuana y cristal, además de tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Aseguran más de 100 envoltorios en Laguna de Labradores

Más tarde, sobre la misma carretera, pero en el Ejido Laguna de Labradores, los policías ubicaron una camioneta Dodge Durango estacionada y obstruyendo la vialidad.

Al verificar la unidad, los elementos detectaron que presuntamente contaba con antecedentes de haber sido utilizada en hechos ilícitos. En el vehículo se encontraba Israel “N”, de 43 años, quien fue detenido.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la inspección le fueron aseguradas dos placas de circulación pertenecientes a otro automóvil, además de más de 100 envoltorios con sustancias con características de marihuana y cristal, así como dinero en efectivo.

Ambas personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público.