Detienen a presuntos integrantes de grupo delictivo en Juárez

Durante la revisión, las autoridades aseguraron más de 100 envoltorios con presunta marihuana y cristal, dispositivos móviles y dinero en efectivo

Un hombre y una mujer presuntamente vinculados a un grupo de la delincuencia organizada fueron detenidos por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, durante un operativo en el municipio de Juárez.

Operativo derivó de trabajos de inteligencia

La intervención se realizó este domingo en la colonia Bosques del Seminario, luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos, quienes presuntamente recorrían el sector a bordo de una camioneta Jeep Cherokee.

Los agentes localizaron el vehículo en el cruce de las calles Margaritas y Azaleas, donde mediante comandos verbales lograron que el conductor detuviera la marcha para realizar la inspección.

Los detenidos fueron identificados como Héctor "N", de 35 años, y María "N", de 39.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron más de 100 envoltorios con presunta marihuana y cristal, dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Los investigan por presuntos vínculos con un grupo delictivo

De acuerdo con las investigaciones, ambos son sospechosos de pertenecer a un grupo delictivo que opera en el oriente del Área Metropolitana de Monterrey. Además, las autoridades señalan que el hombre sería un presunto generador de violencia.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.