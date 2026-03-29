Detienen a presuntos “desplazadores” de tarjetas bancarias

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso podría estar relacionado con al menos otros dos eventos similares registrados en Santiago y Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó la detención de varias personas presuntamente relacionadas con fraudes bancarios mediante el método conocido como “desplazamiento de tarjetas”.

¿Cómo fue detectado el fraude?

Los hechos se registraron luego de que una víctima solicitara auxilio al detectar una posible manipulación indebida de su tarjeta en un cajero automático, lo que permitió activar un operativo por parte de las autoridades.

Ubican a sospechosos en San Nicolás

Elementos de seguridad localizaron a los presuntos responsables en el cruce de Juventud y Ojo de Agua, en la colonia Potrero de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás.

Vinculan caso con otros fraudes similares

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso podría estar relacionado con al menos otros dos eventos similares registrados en los municipios de Santiago y Guadalupe, donde se reportó el mismo modus operandi: la sustitución de tarjetas bancarias en cajeros automáticos para posteriormente realizar retiros o cargos no autorizados.

La afectación económica preliminar asciende a aproximadamente 23,500 pesos, según lo reportado por la víctima.

Investigaciones continúan abiertas

Las autoridades señalaron que los indicios recabados apuntan a la posible participación de personas dedicadas a este tipo de fraude, por lo que las líneas de investigación continúan abiertas para determinar su responsabilidad en otros casos.