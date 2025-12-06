Detienen a presuntos delincuentes por extorsión

Dos hombres fueron detenidos por autoridades del estado, por la privación de la libertad hacia una persona; además fueron decomisados algunos objetos

El Grupo de Coordinación Metropolitana capturó a dos hombres por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y extorsión de una persona en el municipio de Juárez.

Mediante la tarde de este jueves, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil realizaban un operativo de vigilancia sobre la carretera San Mateo–Cadereyta, a la altura de la brecha Camino al Zaus, cuando fueron interceptados por el conductor de un Volkswagen Jetta, acompañado por dos personas.

La víctima informó que estaba siendo extorsionada y llevada contra su voluntad a un banco, por lo que pidió ayuda. De inmediato, los agentes solicitaron a los ocupantes descender del vehículo y realizaron una revisión precautoria.

Los sospechosos se identificaron como Francisco “N”, de 30 años, y Juan “N”, de 31, a quienes se les aseguraron:

60 mil pesos en efectivo

50 bolsas con una sustancia sólida similar al cristal

Un envoltorio con hierba verde y seca, con las características de la marihuana

18 objetos metálicos conocidos como poncha llantas

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.