Detienen a presuntos delincuentes por extorsión

El Grupo de Coordinación Metropolitana capturó a dos hombres por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y extorsión de una persona en el municipio de Juárez.
Mediante la tarde de este jueves, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil realizaban un operativo de vigilancia sobre la carretera San Mateo–Cadereyta, a la altura de la brecha Camino al Zaus, cuando fueron interceptados por el conductor de un Volkswagen Jetta, acompañado por dos personas.
La víctima informó que estaba siendo extorsionada y llevada contra su voluntad a un banco, por lo que pidió ayuda. De inmediato, los agentes solicitaron a los ocupantes descender del vehículo y realizaron una revisión precautoria.
Los sospechosos se identificaron como Francisco “N”, de 30 años, y Juan “N”, de 31, a quienes se les aseguraron:
- 60 mil pesos en efectivo
- 50 bolsas con una sustancia sólida similar al cristal
- Un envoltorio con hierba verde y seca, con las características de la marihuana
- 18 objetos metálicos conocidos como poncha llantas
Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.