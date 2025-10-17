Detienen a presuntos delincuentes en General Bravo

Cristian “N” y Guadalupe “N” serían parte de un grupo delictivo con presencia nacional dedicado a diversas actividades violentas

Una pareja presuntamente vinculada a un grupo delictivo fue capturada este jueves por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de vigilancia desplegado en el municipio de General Bravo

De acuerdo con información oficial, la intervención ocurrió sobre la Carretera Libre Monterrey-Reynosa, a la altura del kilómetro 132, cuando los agentes de Fuerza Civil realizaban un despliegue táctico en busca de actividades ilícitas.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron entre la maleza a dos personas que aparentemente portaban armas de fuego y que, al notar la presencia de las unidades, intentaron huir del lugar.

Los efectivos estatales emprendieron una acción de cerco y lograron interceptar a los sospechosos metros más adelante, asegurando un arma larga, cinco cargadores con diez cartuchos cada uno, un portafusil, dos fornituras y una radiofrecuencia.

Los detenidos fueron identificados como Cristian “N”, de 25 años, y Guadalupe “N”, de 32, quienes, según las primeras investigaciones, serían parte de un grupo delictivo con presencia nacional dedicado a diversas actividades violentas.

Tras su detención, Fuerza Civil los puso a disposición del Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica.