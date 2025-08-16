Detienen a presuntos asaltantes al detectar a uno tirando basura

Los detenidos son investigados por su presunta participación en asaltos en la colonia Coyoacán y Chepevera, durante este mes de agosto

Por presuntamente encontrarles 18 envoltorios de una sustancia sólida similar a la droga cristal, dos hombres fueron detenidos por policías de Monterrey, además de ser investigados porque iban a bordo de dos camionetas utilizadas para escapar de robos que realizaron con violencia.

La captura de Héctor Adán M., de 31 años, se registró en Bernardo Reyes y Barcelona, en la colonia Estrella.

Mientras Ángel Jovanny V., de 27 años, fue detenido en Emilio Carranza e Hidalgo, en el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido cuando visualizan al conductor de una camioneta Nissan NP300, color rojo con blanco, con placas RK-1825-B, que arrojaba una botella de plástico a la vía pública.

Por este motivo le dieron alcance para decirle que tirara el deshecho a la basura, pero comenzó a tomar una actitud evasiva.

Los oficiales le realizan una inspección, encontrándole entre su ropa y al interior del vehículo, 11 envoltorios de plástico con una sustancia sólida parecida a la droga tipo cristal.

Posteriormente capturaronn a Ángel Jovanny V., quien estaba a bordo de una camioneta Ford F-150, color rojo, con placas WD-3815-C, de Tamaulipas.

Tras una revisión le localizaron siete envoltorios con una sustancia sólida igual a la droga cristal.

Ambas camionetas cuentan con las características de haber sido utilizadas para escapar, luego de un par de robos; el primero el 1 de agosto en la colonia Chepevera, donde asaltaron a un hombre que bajaba de una camioneta, despojándolo de una laptop y 80 mil pesos.

Mientras que el segundo fue el 8 de este mismo mes en la colonia Coyoacán, donde llegaron a una gasolinera y asaltaron a un empleado, despojándolo de dinero en efectivo, escapando en dichos vehículos, de acuerdo a las denuncias interpuestas por las víctimas.

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.