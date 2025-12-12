Detienen a presunto responsable por homicidio en Santa Catarina

De acuerdo con la investigación el imputado habría entregado un arma de fuego a dos acompañantes y ordenado el ataque hacia una persona

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Ramcce Jacob “N”, de 28 años, por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, el 2 de agosto de 2025, en la colonia Cima de las Mitras, en Santa Catarina, el imputado habría entregado un arma de fuego a dos acompañantes y ordenado el ataque contra Jorge, de 24 años, quien murió tras recibir múltiples disparos.

La Fiscalía recordó que Ramcce Jacob “N” fue detenido previamente en Guanajuato por otro caso de homicidio ocurrido el 22 de octubre de 2025 en la colonia Los Viñedos.

Actualmente, permanece en prisión y bajo proceso judicial.