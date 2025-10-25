Detienen a presunto responsable de homicidio en Santa Catarina

El detenido fue internado en un Centro de Readaptación Social y puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre identificado como Guillermo “N”, de 28 años de edad, por su presunta participación en un homicidio y lesiones en riña ocurridos en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con el reporte oficial, la orden de aprehensión fue cumplimentada el 23 de octubre de 2025 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en la vía pública de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El detenido fue internado en un Centro de Readaptación Social y puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 20 de octubre de 2025 en la colonia Idelfonso Vázquez, en Santa Catarina, cuando, según las investigaciones, José, de 38 años (víctima fallecida), y Juan, de 33 (víctima lesionada), acudieron a un inmueble tras escuchar una discusión en un cuarto de renta.

Al intentar intervenir para separar a los involucrados, Guillermo “N”, residente del lugar, habría salido de un cuarto contiguo para reclamarles y posteriormente tomar un cuchillo, con el que agredió a ambas víctimas, provocando la muerte de José y lesiones graves a Juan, para luego huir a pie del sitio.