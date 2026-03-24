Detienen a presunto responsable de homicidio en Salinas Victoria

La captura se llevó a cabo como resultado de labores de investigación e inteligencia desarrolladas de manera conjunta por elementos de Fuerza Civil y la AEI.

Un hombre identificado como Juan “N”, de 32 años, fue detenido por autoridades estatales al ser señalado como probable responsable de un homicidio registrado durante la mañana del pasado domingo en el municipio de Salinas Victoria.

¿Cómo ocurrió la detención en Salinas Victoria?

De acuerdo con información oficial, la captura se llevó a cabo como resultado de labores de investigación e inteligencia desarrolladas de manera conjunta por elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes desplegaron un operativo tras el reporte del crimen.

Operativo en la colonia Valle del Norte

Los hechos se concentraron en la colonia Valle del Norte, donde desde las primeras horas del día se implementó un dispositivo estratégico para localizar al presunto agresor, quien, según los informes preliminares, aún permanecía en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque.

Fue en el cruce de las calles Ibiza y Franco donde los oficiales detectaron a un individuo cuyas características físicas coincidían con las descritas en la investigación.

Aseguran arma de fuego durante revisión

Tras aplicar protocolos tácticos y de seguridad, los elementos procedieron a interceptarlo para una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego corta tipo escuadra, la cual se encontraba abastecida con nueve cartuchos útiles, por lo que fue asegurada como evidencia.

Ante estos indicios, el sujeto fue detenido en el lugar sin que se reportaran incidentes adicionales.

Queda a disposición del Ministerio Público

Posteriormente, Juan “N” fue trasladado bajo custodia y puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del homicidio, así como para determinar si el detenido estaría relacionado con otros hechos delictivos en el municipio de Salinas Victoria.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas adicionales.