Detienen a presunto responsable de homicidio en Monterrey

El ahora detenido es señalado como probable responsable de la agresión que derivó en la muerte violenta de un hombre, Demus, de 32 años de edad.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de homicidios, lograron la detención de Irvin “N”, de 26 años de edad, en calles de la colonia Ferrocarrilera, en el municipio de Monterrey por su presunta participación en un homicidio cometido con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2024, cuando la víctima se encontraba al interior de un cuarto de renta ubicado en la calle Xicoténcatl, en la colonia 10 de Marzo, en Monterrey. Hasta ese sitio arribó Irvin “N” en compañía de tres sujetos más, quienes tras reclamarle por pleitos previos, comenzaron a agredirlo físicamente a patadas y con un objeto contundente.

Posteriormente, en un momento determinado, Irvin “N” presuntamente sacó un arma de fuego corta, con la cual disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, causándole la muerte en el lugar.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la necropsia de ley determinó como causa de muerte lesiones de arma de fuego.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, quien continuará con el proceso legal para resolver su situación jurídica.