Detienen a presunto responsable de homicidio en Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Juan Alberto “N” de 27 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2022 en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de Guadalupe, donde un hombre perdió la vida tras un ataque con arma de fuego, mientras que un menor de 10 años resultó gravemente lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La orden de aprehensión fue notificada al interior de un Centro de Readaptación Social Estatal, quedando el detenido en prisión preventiva y a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica.