Detienen a presunto responsable de homicidio cometido en García

El presunto responsable fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control que definirá su situación

Un hombre identificado como Ángel “N”, de 24 años, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones al ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado cometido en el municipio de García.

La captura se realizó en calles de la colonia Riveras de Capellanía, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez a solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2025 en la colonia Avance Popular, donde la víctima, identificada como Jaret, de 27 años, se encontraba afuera de un domicilio en la calle Francisco Villa acompañado de su cuñado.

En ese lugar, el ahora detenido presuntamente llegó armado y disparó en varias ocasiones contra el hombre, quien murió en el sitio debido a las heridas por arma de fuego.

Durante el ataque, el familiar de la víctima también resultó con lesiones graves, aunque logró recuperarse tras recibir atención médica.

Tras su detención, el presunto responsable fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control que definirá su situación legal.