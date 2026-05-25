Detienen a presunto responsable de ataque en bar Wateke

Tras la agresión, el presunto responsable escapó del lugar, mientras que Gerardo fue trasladado a un hospital local, donde más tarde fue declarado sin vida

Ya fue detenido el presunto responsable del homicidio ocurrido el pasado 17 de mayo en el bar Wateke, ubicado en el centro de Monterrey.

El hombre identificado como Neftalí “N”, de 32 años de edad es señalado por el delito de homicidio calificado.

La detención se realizó en calles de la colonia Miraflores, en Monterrey, y posteriormente el hombre fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos ocurrieron la noche del 17 de mayo de 2026, cuando la víctima identificada como Gerardo, de 39 años, convivía con varias personas, entre ellas el ahora detenido, dentro del bar Wateke sobre la avenida Cristóbal Colón.

Presuntamente, ambos comenzaron a discutir por motivos diversos y, en un momento determinado, Neftalí “N” habría sacado un arma de fuego para disparar contra la víctima, provocándole heridas de gravedad.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó del lugar, mientras que Gerardo fue trasladado a un hospital local, donde más tarde fue declarado sin vida.