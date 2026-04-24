Detienen a presunto responsable de ataque armado en Guadalupe

Durante la confrontación, se produjo un ataque armado, en el que Jorge resultó con lesiones por proyectil de arma de fuego que le causaron la muerte en el sitio

Un hombre identificado como Abraham “N”, de 31 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, derivados de una agresión con arma de fuego registrada en Guadalupe .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en vía pública de la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 26 de junio de 2024, en calles de la colonia Atoyac de Álvarez, en el municipio de Guadalupe, donde la víctima, identificada como Jorge, de 34 años de edad, se encontraba conviviendo con otras personas al exterior de un domicilio.

De acuerdo con la investigación ministerial, al lugar arribaron Mario “N”, Jan Carlo “N”, José “N” , ya detenidos, y Abraham “N”, quienes comenzaron a reclamarle a la víctima por la presunta venta de droga.

Durante la confrontación, se produjo un ataque armado, en el que Jorge resultó con lesiones por proyectil de arma de fuego que le causaron la muerte en el sitio.

Las autoridades precisaron que los otros tres implicados ya se encuentran internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, vinculados a proceso por los mismos hechos.

Abraham “N” fue puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.