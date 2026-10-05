Detienen a presunto narcomenudista tras persecución en Guadalupe

Los oficiales aseguraron una cangurera con 33 envoltorios de cannabis, cinco de metanfetamina, báscula y cartuchos útiles.

Un joven fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe en posesión de 38 dosis de droga y cartuchos útiles, luego de que un ciudadano alertara de manera anónima sobre su presencia en la zona centro.

Fue identificado como Marcos “N”, de 24 años, se registró en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Morelos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local desplegaron un operativo de búsqueda en dicho punto tras recibir un reporte confidencial que describía las características físicas y de vestimenta del sospechoso.

Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron al implicado, quien intentó escapar corriendo en cuanto notó la aproximación de las patrullas. Esto desencadenó una breve persecución a pie que concluyó metros más adelante con su sometimiento.

Durante la revisión física, los uniformados le aseguraron una bolsa tipo cangurera que contenía 33 dosis de marihuana, 5 dosis de la sustancia conocida como cristal, una báscula digital, dos cartuchos calibre 380 y un teléfono celular.

El detenido, junto con los narcóticos y los indicios asegurados, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Con información de Samantha Treviño.