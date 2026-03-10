Detienen a presunto narcomenudista en Santa Catarina

'El Oso' es considerado un objetivo prioritario, ya que presuntamente estaría relacionado con dos hechos de violencia de alto impacto

Un hombre identificado como Roberto Carlos “N”, de 21 años, alias “El Oso”, fue detenido con dosis de presunta droga durante un patrullaje policial en Santa Catarina.

Detectan intercambio de presunta droga

La detención ocurrió en el cruce de las calles San Jorge y San Patricio, en la colonia La Ermita, donde policías observaron a dos hombres intercambiando una bolsa con hierba similar a la marihuana.

Sospechoso intenta huir de los oficiales

Al notar la presencia policial, uno de los sujetos logró huir, mientras que el ahora detenido intentó escapar, pero fue alcanzado metros adelante por los elementos de seguridad.

Aseguran droga, báscula y dinero

Tras una revisión, los oficiales le aseguraron una mariconera negra con la leyenda Reebok, en la que llevaba 13 bolsas con hierba similar a la marihuana, 30 bolsas con una sustancia granulada parecida al cristal, además de una báscula digital y dinero en efectivo.

Señalan posible relación con hechos violentos

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con autoridades, “El Oso” es considerado un objetivo prioritario, ya que presuntamente estaría relacionado con dos hechos de violencia de alto impacto registrados en los municipios de Santa Catarina y García.