Detienen a presunto narcomenudista con un arma en Monterrey

Por: Marcial Pasarón 20 Agosto 2025, 08:12

Las investigaciones presumen que este se dedica a la venta y distribución de droga en el primer cuadro de Monterrey y en las cantinas.

Con arma de fuego y dosis de droga en su poder, un presunto distribuidor fue detenido por policías de Monterrey La captura de Gregorio, de 30 años, se llevó a cabo en el cruce de Reforma y Rayón, en el centro de la ciudad. El inculpado fue interceptado por efectivos de la policía regia, cuando el sujeto se encontraba cerca de una cantina. Al ser detenido, le encontraron en su poder un arma de fuego, dosis de marihuana, cristal y cocaína. El presunto delincuente fue copado y detenido por

Los uniformados. Las investigaciones presumen que este se dedica a la venta y distribución de droga en el primer cuadro de Monterrey y en las cantinas.