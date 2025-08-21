Info 7 Logo
Detienen a presunto narcomenudista con un arma en Monterrey

Por: Marcial Pasarón

20 Agosto 2025, 08:12

Las investigaciones presumen que este se dedica a la venta y distribución de droga en el primer cuadro de Monterrey y en las cantinas.

Con arma de fuego y dosis de droga en su poder, un presunto distribuidor fue detenido por policías de Monterrey 

La captura de Gregorio, de 30 años, se llevó a cabo en el cruce de Reforma y Rayón, en el centro de la ciudad.

El inculpado fue interceptado por efectivos de la policía regia, cuando el sujeto se encontraba cerca de una cantina.

detenido.jpeg

Al ser detenido, le encontraron en su poder un arma de fuego, dosis de marihuana, cristal y cocaína.

El presunto delincuente fue copado y detenido por
Los uniformados.

detenido-drogas.jpeg

