Detienen a presunto narcodistribuidor en Linares

Oficiales desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en calles de la colonia Tepeyac, tras recibir una denuncia

Un joven de 19 años fue detenido por autoridades estatales y municipales tras ser señalado por presuntamente ofrecer sustancias ilícitas en la colonia Tepeyac, en el municipio de Linares.

La detención se llevó a cabo luego de que elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía municipal, atendieran un reporte ciudadano anónimo.

En la denuncia se indicaba que el ahora investigado había amenazado a una persona por negarse a comprar droga.

Tras recibir la alerta, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en el cruce de las calles Loma Larga y Microondas, donde fue interceptado.

El detenido fue identificado como Edgar “N”, a quien durante la revisión le aseguraron diversas dosis de presuntos narcóticos, entre ellas 36 envoltorios de una sustancia granulada con características similares al cristal, así como 24 paquetes con hierba verde y seca, aparentemente marihuana.

Además, le fueron encontrados dinero en efectivo e instrumentos de pesaje, presuntamente utilizados para la distribución de droga.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.