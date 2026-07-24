Detienen a presunto 'montachoques' tras agredir a policías

La captura de Julio "N" de 39 años, ocurrió en el cruce de las calles Argos y Eugenio Garza Sada, en la colonia Contry Lux, al sur de Monterrey.

Un hombre que presuntamente operaba como "montachoques" fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que, presuntamente, agrediera a oficiales que intentaban detenerlo por circular con una placa vehicular obstruida.

La captura de Julio "N" de 39 años, ocurrió en el cruce de las calles Argos y Eugenio Garza Sada, en la colonia Contry Lux, al sur de Monterrey.

De acuerdo con el informe de la corporación, los policías realizaban un recorrido de prevención cuando detectaron un automóvil Toyota Camry híbrido blanco con la placa trasera parcialmente cubierta y sin placa delantera, por lo que le marcaron el alto.

Al detener su marcha, el conductor descendió del vehículo presuntamente molesto e intentó agredir a los oficiales, forcejeando con uno de ellos hasta que ambos cayeron al suelo. Posteriormente, el hombre fue sometido y asegurado.

Las autoridades señalaron que el detenido es investigado por su presunta participación en una serie de incidentes conocidos como "montachoques", en los que presuntamente provocaba accidentes viales de manera intencional, principalmente contra adultos mayores, para hacerles creer que eran responsables del percance y exigirles fuertes cantidades de dinero, especialmente cuando no contaban con seguro vehicular.

Entre los casos que se le atribuyen se encuentra un choque registrado el pasado 8 de julio sobre la avenida Constitución y Rafael Nájera, en el centro de Monterrey, donde estuvo involucrada una camioneta Honda gris.

Asimismo, es señalado por otro incidente ocurrido el miércoles 22 de julio en el cruce de Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes, en la colonia Contry, donde presuntamente impactó una camioneta MG SUV roja.

Según la Policía de Monterrey, el ahora detenido operaba principalmente en las zonas centro y sur de la ciudad.

El hombre ya fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.