Detienen a presunto líder criminal Salinas Victoria

Detienen en Salinas Victoria a David “N”, presunto criminal vinculado a homicidios y crimen organizado; portaba droga, arma de fuego y una báscula digital

Un hombre señalado por las autoridades como objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de alto impacto fue detenido este martes durante un operativo realizado en el municipio de Salinas Victoria, al norte del área metropolitana.

El arresto tuvo lugar en la colonia Bosques de los Nogales, donde elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Coordinación Metropolitana, desplegaron labores de investigación para dar con el paradero del sospechoso.

Durante los patrullajes, al llegar al cruce de la calle Mandarino y avenida Los Encinos, los agentes detectaron a un sujeto cuyas características coincidían con las del presunto delincuente que buscaban. Al ser abordado, el individuo se identificó como David “N”, de 40 años.

Tras una revisión, los oficiales le aseguraron un arma corta abastecida, 80 bolsitas con hierba con características propias de la marihuana, 57 dosis de una sustancia sólida similar al cristal, una báscula digital y un teléfono celular.

De acuerdo con fuentes de investigación, David “N” está vinculado con al menos dos homicidios y se le relaciona presuntamente con un grupo del crimen organizado que opera en la región norte del estado.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.