Policías de Guadalupe arrestaron a dos hombres en Valle Soleado; les aseguraron droga, un arma de fuego, cargadores y cartuchos

Fue en el cruce de Valle Fértil y Valle del Cauca; que los dos hombres fueron detectados por elementos del Grupo Especial Táctico al intentar escapar cuando notaron la presencia policial, pero fueron alcanzados.

Se trata de Edgar "N", de 46 años, quién de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social, es señalado como presunto líder del grupo, de acuerdo con las investigaciones, el detenido buscaría tomar el control de esa zona en Guadalupe, para la distribución de drogas y generar violencia.

También, se encontraba acompañándolo Rogelio "N", de 40 años, quien es señalado como integrante de esa célula.

Durante la revisión, les aseguraron: 1 arma calibre 14 milímetros, dos cargadores, 15 cartuchos, 18 dosis de cristal, 13 dosis de marihuana y dos básculas digitales.

Ambos detenidos quedaron a disposición del ministerio público por delitos contra la salud, quienes van a determinar su situación jurídica.



