Detienen a presunto líder criminal en Galeana

Durante el despliegue, los uniformados interceptaron a Ramón 'N', de 28 años, y Renata 'N', quienes coincidían con las características de los objetivos buscados

Autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron a un hombre señalado como presunto líder de un grupo delictivo, durante un operativo realizado en el municipio de Galeana.

La captura se llevó a cabo en la colonia Centro, en el cruce de las calles 5 de Mayo y Cuauhtémoc, tras labores de inteligencia encabezadas por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil.

Durante el despliegue, los uniformados interceptaron a Ramón “N”, de 28 años, y Renata “N”, de 18, quienes coincidían con las características de los objetivos buscados.

Al revisarlos, les aseguraron un arma corta abastecida, 101 envoltorios con marihuana, 41 dosis de cristal y 44 envoltorios con cocaína en piedra.

El detenido era buscado por autoridades policiales al ser considerado presunto líder criminal con operación en el sur del estado y contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.