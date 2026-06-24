Detienen a presunto ladrón y vendedor de droga

Un hombre fue arrestado con droga en Monterrey; autoridades lo vinculan con robos tipo cristalazo cerca del Parque Fundidora

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Con varias bolsas de droga, un presunto distribuidor que operaba a las afueras del Parque Fundidora fue detenido por la Policía de Monterrey.

Asimismo, las autoridades presumen que el invulpado es uno de los sujetos que ha cometido robos tipo cristalazo a las afueras del parque fundidora.

Uno de los robos fue cometido en las calles de Adolfo Prieto y Francisco Márquez.

El presunto ladrón y distribuidor de droga fue identificado como Hipólito, de 34 años de edad.

El sujeto fue interceptado cuando realizaba maniobras de reversa en un automóvil sobre la avenida Revolución y Lisboa en la colonia Mirador.

Al ser interceptado le encontraron las bolsas con droga.

Fue trasladado a las celdas municipales para su investigación y posible consignación ante un juez de control.