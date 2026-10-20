Detienen a presunto ladrón tras robo a negocio en Apodaca

El joven de 18 años fue capturado por elementos de la Guardia de Proximidad tras forzar la cortina de un negocio en Rinconada Colonial.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a un joven de 18 años, identificado como Brian Alexander, señalado como presunto responsable de un robo a un negocio ubicado en la colonia Rinconada Colonial.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento denominado Que Pollo, ubicado en la calle Arturo Martínez, número 128, en su cruce con Paseo Asturias, luego de que los oficiales escucharan una alarma de seguridad mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia por el sector.

Al acudir al lugar, los uniformados observaron al joven cuando presuntamente salía por un costado de la cortina metálica del negocio, la cual presentaba daños y se encontraba forzada.

Durante la intervención, los policías le aseguraron una gaveta metálica de color negro que, de acuerdo con el reporte, habría sido sustraída de la caja registradora y contenía 3 mil 200 pesos en efectivo, distribuidos en seis billetes de 500 pesos y uno de 200 pesos.

Asimismo, en el exterior del establecimiento fueron localizadas diversas herramientas, entre ellas un desarmador, una barreta y unas llaves pericas, que presuntamente habrían sido utilizadas para forzar la cortina metálica.

Lo relacionan con otros intentos de robo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido manifestó que presuntamente habría cometido el robo en compañía de dos primos.

Además, habría señalado su participación en daños ocasionados a otro establecimiento de la calle Arturo Martínez, denominado Global Solución, así como en un intento de robo a la dulcería Marieta, ubicada en el cruce de Estardo Guajardo y Garza García.

Según el reporte, los presuntos implicados se habrían movilizado en un automóvil Nissan Versa, propiedad de uno de los familiares del detenido.

Las autoridades presumen que el joven y sus posibles cómplices podrían estar relacionados con otros robos registrados en el municipio de Apodaca, por lo que las investigaciones correspondientes deberán determinar su probable participación en estos hechos.

Brian Alexander fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento al caso y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la información disponible no confirma la detención de los otros dos presuntos implicados.