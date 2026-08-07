Detienen a presunto ladrón tras persecución en San Pedro

En el sitio, el conductor fue sometido y detenido por los uniformados sin que se reportaran personas lesionadas durante el operativo.

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Un hombre presuntamente relacionado con diversos robos cometidos en el municipio de San Pedro Garza García fue detenido durante la madrugada de este jueves, luego de una persecución que se prolongó por aproximadamente 10 minutos y concluyó en los límites con Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo color arena, el cual fue detectado por las cámaras de videovigilancia del C4 de San Pedro, al estar presuntamente vinculado con distintos hechos delictivos registrados en el municipio.

Tras ubicar la unidad, elementos de la Policía de San Pedro iniciaron una persecución por diversas calles del municipio, mientras el conductor intentaba escapar a toda velocidad para evitar su captura.

La movilización se extendió durante varios minutos hasta llegar sobre la avenida Gómez Morín, en dirección a los límites con Monterrey, donde finalmente los oficiales lograron interceptar el vehículo en la curva conocida como “La Diana Cazadora”.

En el sitio, el conductor fue sometido y detenido por los uniformados sin que se reportaran personas lesionadas durante el operativo.

El Chevrolet Aveo color arena quedó asegurado por las autoridades como parte de las investigaciones, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

De manera preliminar, trascendió que el hombre estaría relacionado con varios robos cometidos recientemente en San Pedro Garza García, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer su probable participación en otros hechos delictivos.