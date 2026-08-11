Detienen a presunto ladrón tras asalto frustrado en Guadalupe

La víctima reconoció al detenido por sus características físicas y su voz, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por la tentativa de robo

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Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente participara en un intento de asalto a una heladería en la colonia Cañada Blanca.

El detenido fue identificado como Brian Isaac, alias “Wero”, de 22 años, quien fue señalado directamente por una de las víctimas como uno de los dos hombres que ingresaron al establecimiento para exigir el dinero de la caja.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, los presuntos delincuentes llevaban el rostro cubierto y, al no conseguir el efectivo, salieron corriendo del negocio.

Policías implementaron un operativo de búsqueda

Tras recibir el reporte, los policías implementaron un operativo de búsqueda en el sector y ubicaron a uno de los sospechosos cuando intentaba escapar hacia su domicilio.

El hombre fue alcanzado y detenido en el cruce de las calles Tepetongo y Fresnillo, en la colonia Cañada Blanca.

La víctima reconoció al detenido por sus características físicas y su voz, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por la tentativa de robo.

Investigan posible relación con otros robos violentos

Las autoridades informaron que Brian Isaac cuenta con antecedentes por narcomenudeo y es considerado un objetivo relevante por su probable relación con otros robos con violencia registrados en la zona, aunque serán las investigaciones las que determinen su responsabilidad.