Detienen a presunto ladrón de negocios en Guadalupe

Los oficiales aseguraron 10 dosis de marihuana que se encontraban ocultas debajo del asiento del conductor, además de un vehículo Nissan Tsuru

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Julián, de 36 años de edad, fue detenido por policías de Guadalupe al ser investigado por su probable participación en una serie de robos a negocios y casas de empeño, luego de que el vehículo que conducía fuera detectado por el sistema de monitoreo de cámaras inteligentes del C4.

Cámaras del C4 detectaron el vehículo boletinado

Los hechos se registraron el 5 de junio de 2026, cuando las placas del taxi que tripulaba el ahora detenido, las cuales ya se encontraban boletinadas, fueron identificadas en circulación sobre el cruce de la avenida Las Torres y Evolución. Dichas placas habían sido previamente ingresadas a las plataformas de videovigilancia, tras ser relacionadas con distintos hechos delictivos ocurridos en el área metropolitana.

Tras la detección, se activó un operativo de seguimiento e interceptación por parte de los elementos policiacos, quienes lograron ubicar el vehículo y detener al conductor en la colonia Tacubaya, sin que se registraran personas lesionadas durante la intervención.

Al realizar la revisión correspondiente, los oficiales aseguraron 10 dosis de marihuana que se encontraban ocultas debajo del asiento del conductor, además de un vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi y un teléfono celular.

Mantienen investigación por diversos robos

De acuerdo con las líneas de investigación, Julián es investigado por su probable participación en diversos robos cometidos contra negocios y casas de empeño, en los que presuntamente utilizaba el taxi para desplazarse y facilitar la comisión de los delitos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y quedó bajo investigación por su posible relación con los robos señalados, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar su situación legal.