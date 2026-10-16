Detienen a presunto ladrón de depósitos en Guadalupe

Las autoridades señalaron que el detenido era considerado un objetivo prioritario, debido a que lo relacionan con un intento de robo en una farmacia

Un hombre identificado como Víctor Manuel, de 38 años, fue detenido por policías de Guadalupe cuando presuntamente robaba mercancía y dinero de un depósito en Guadalupe.

La detención ocurrió en el local ubicado en el cruce de la avenida Israel Cavazos y la calle Juárez Blancas, en la colonia Pedregal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el hombre habría ingresado al establecimiento tras dañar una puerta metálica y posteriormente se parapetó en el lugar.

Tras la denuncia del afectado, los uniformados intervinieron y le aseguraron dos paquetes de cerveza, una caja metálica con dos mil pesos en efectivo y cinco herramientas que presuntamente habría utilizado para cometer el robo.

Las autoridades señalaron que el detenido era considerado un objetivo prioritario, debido a que lo relacionan con un intento de robo registrado el pasado 10 de octubre en una farmacia en la colonia Orizaba, donde se reportaron daños a una caja fuerte.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si está relacionado con otros hechos delictivos.