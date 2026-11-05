Detienen a presunto ladrón de departamentos en construcción

El hombre de 37 años fue sorprendido con herramienta y una caja registradora; también es investigado por otros dos robos en negocios de la ciudad

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Un hombre fue detenido por policías de Monterrey luego de ser sorprendido presuntamente robando herramienta y otros artículos del interior de unos departamentos en construcción, ubicados en la colonia Tecnológico.

La detención de quien fuera identificado como Luis Alfredo “N” de 37 años, ocurrió en el cruce de las calles García Roel y Junco de la Vega, luego de que los oficiales recibieran el reporte de un robo en el inmueble.

Al llegar, los uniformados fueron recibidos por una mujer de 24 años, encargada de la construcción, quien les explicó que al ingresar escuchó ruidos y pidió apoyo. Con autorización de la responsable, los policías entraron y encontraron al sospechoso con herramienta diversa dentro de una mochila, además de una caja registradora.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido también es señalado por su posible participación en otros dos robos. Uno ocurrió el pasado 22 de septiembre en el negocio Aromaxia, ubicado en la calle Zuazua, donde presuntamente sustrajo una computadora, 153 mil pesos en efectivo y seis máquinas nebulizadoras, acompañado de dos cómplices.

Asimismo, es investigado por otro hecho registrado el 3 de octubre en un establecimiento de la colonia Tecnológico, donde presuntamente ocasionó daños y robó dinero en efectivo, un teléfono celular y otros artículos.

Luis Alfredo “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.