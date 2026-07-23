Detienen a presunto ladrón de batería en la colonia Moderna

Los oficiales fueron tras el sospechoso y lograron interceptarlo cuando llevaba la batería cargando sobre uno de sus hombros.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente robó la batería de una camioneta en la colonia Moderna. Además, las autoridades investigan si está relacionado con otros robos del mismo tipo registrados en ese sector.

La detención ocurrió alrededor de las 12:50 horas en el cruce de las calles Clavel y Privada Mora, donde fue capturado Viviano N., de 45 años de edad.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando una mujer de 45 años les pidió auxilio, señalando que un hombre que caminaba unos metros adelante acababa de sustraer la batería de su camioneta Nissan Frontier.

Los oficiales fueron tras el sospechoso y lograron interceptarlo cuando llevaba la batería cargando sobre uno de sus hombros.

La afectada explicó que al salir de su domicilio encontró el cofre de su camioneta abierto y alcanzó a observar al presunto responsable llevándose la batería, por lo que solicitó el apoyo de los policías municipales que pasaban por el lugar en ese momento.

Las autoridades informaron que Viviano N. es investigado por su posible participación en otros robos de baterías de vehículos cometidos en la colonia Moderna y zonas aledañas.

Tras su detención, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público.