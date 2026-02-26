Detienen a presunto ladrón de acumuladores en Valle de Infonavit

Policías de Monterrey detectaron al detenido en actitud sospechosa al momento en que mantenía el cofre abierto de un vehículo

En una rápida intervención, elementos de la Policía de Monterrey lograron la detención de un hombre que presuntamente robó varios acumuladores y herramientas en el norponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Obrero Mundial y Cafeto, en la colonia Valle de Infonavit, donde fue capturado Raúl C., de 46 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona cuando detectaron a un hombre en actitud sospechosa, quien mantenía el cofre abierto de un vehículo Nissan Tsuru color guindo, con placas TAG-536-A.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, el hombre intentó escapar corriendo, lo que desató una breve persecución que concluyó metros más adelante.

Durante la inspección, los oficiales localizaron abandonados en el sitio tres acumuladores de la marca Duralast, dos rollos de cable, cuatro espátulas y un cepillo de alambre.

El hombre no pudo acreditar la legal posesión de los objetos, por lo que fue detenido de inmediato.

Raúl C. fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público.