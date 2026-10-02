Detienen a presunto involucrado en riña en plaza comercial

José Emilio 'N' fue capturado en el cruce Hidalgo y Juárez, en el Centro de Monterrey, tras presuntamente agredir a una oficial de Policía

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey por presuntamente agredir a una oficial de policía, tras de desacatar una orden de la autoridad.

El presunto es investigado por participar en una riña, frente a la Plaza del Audio, en el centro de la ciudad.

El detenido fue identificado como José Emilio "N", de 28 años, quien fue capturado en Hidalgo y Juárez, a las 18:00 horas.

Los elementos policiacos acudieron a un reporte de riña en los pasillos del citado centro comercial y al llegar, ya no se encontraba la parte afectada, pero la empleada de un negocio señala a uno de los participantes, a quien los afectados le exigían su teléfono celular, que presuntamente llevó a reparar y se negaban a entregárselos.

Al abordar al masculino se puso agresivo con palabras altisonantes y no acababa la orden de la autoridad para realizarle una revisión.

Tras forcejear con la oficial de Policía y agredirla, fue sometido y se procedió con la detención del masculino.

Las autoridades realizan las investigaciones de la participación del presunto en la riña y del aparato telefónico que reclamaban los afectados.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, dónde quedó a disposición del Ministerio Público.