Detienen a presunto integrante de grupo delictivo en Dr. Coss

Elementos de Fuerza Civil lograron la captura de un hombre en posesión de un arma larga y diversas dosis de droga durante operativo

Un joven de 20 años, identificado como Luis “N”, fue detenido por elementos de Fuerza Civil al ser sorprendido en posesión de un arma larga, equipo táctico, ponchallantas y diversas dosis de droga durante un operativo realizado en el municipio de Dr. Coss.

Los hechos ocurrieron sobre la ruta El Zacate, donde los policías estatales realizaban labores de vigilancia, detección y disuasión del delito.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron que un hombre salió de entre la maleza y arrojó varios objetos al camino.

Al percatarse de la presencia de las autoridades intentó huir, pero fue alcanzado mediante comandos verbales y acciones tácticas, logrando que depusiera el arma que portaba.

Tras una inspección, los oficiales aseguraron un arma larga abastecida, un casco balístico, un chaleco balístico, 12 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y diversos envoltorios con presuntos narcóticos.

Las autoridades informaron que el detenido es considerado presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la región.

Finalmente, Luis “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.