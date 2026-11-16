Tras una revisión preventiva en el cruce de las calles Sección 9 y Sección 21, los efectivos decomisaron sustancias prohibidas.

Un hombre señalado por su presunta participación en una banda dedicada al robo de transporte de carga fue detenido durante un operativo coordinado entre elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La captura se realizó en el cruce de las calles Sección 9 y Sección 21, en la colonia Lomas del Sol, donde los oficiales detectaron un automóvil Renault Logan aparentemente abandonado y con la puerta del conductor abierta.

Inspección y aseguramiento de narcóticos

Al aproximarse, los efectivos localizaron en el interior a un hombre cuyas características coincidían con las de una persona que era buscada por las autoridades. El sospechoso se identificó como Pedro “N”, de 45 años.

Durante una revisión protocolaria, los agentes encontraron entre sus pertenencias diversos envoltorios con sustancias con características de marihuana y cristal.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su posible relación con los robos de transporte de carga y establecer su situación jurídica.