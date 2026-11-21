Fuerza Civil detuvo a dos hombres en Hacienda Las Puentes; uno es investigado por filtrar información sobre operativos policiales.

Un hombre señalado como presunto informante de un grupo delictivo fue detenido por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de inteligencia realizado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Los hechos se registraron en la colonia Hacienda Las Puentes, específicamente en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y República Mexicana, donde los elementos detectaron una camioneta BMW X6 que coincidía con las características del vehículo relacionado con las investigaciones.

Al marcarle el alto a la unidad, los uniformados identificaron a sus dos ocupantes como Alan “N”, de 46 años, y Alejandro “N”, de 48 años. Durante una revisión de sus pertenencias localizaron cinco cargadores para arma larga y 100 municiones.

De acuerdo con las investigaciones de la corporación, Alan “N” es señalado como presunto enlace de un grupo criminal, al que supuestamente proporcionaba información sobre las operaciones realizadas por Fuerza Civil.

Ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.