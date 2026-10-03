Detienen a presunto implicado en secuestro y muerte de joven

Un hombre fue capturado por su presunta participación en el homicidio de un joven de veintidós años ocurrido en el 2018.

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Por su presunta participación en el secuestro y muerte de un joven de 22 años, ocurrido en 2018 en Ciénega de Flores, un hombre de 37 años fue detenido mediante una orden de aprehensión.

Se trata de César “N”, quien era buscado por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2018, cuando la víctima, identificada como Daniel Sánchez, se encontraba afuera de un negocio en la entrada de la colonia Real del Sol.

El ahora detenido habría llegado a bordo de un vehículo y, mediante el uso de la fuerza, obligó al joven a subir a los asientos traseros.

Posteriormente, el vehículo se dirigió hacia una brecha en las inmediaciones de la colonia Santa Lucía, donde Daniel fue presuntamente agredido con objetos contundentes en la cabeza y el cuello.

Las lesiones provocaron su muerte por una contusión profunda de cráneo y cuello.

César “N” fue detenido en la calle Prolongación Guerrero, de la colonia Campestre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y posteriormente quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.