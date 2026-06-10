Detienen a presunto implicado en homicidio ocurrido en García

Las investigaciones señalan que los agresores habrían reconocido a la víctima como una persona que presuntamente se negaba a colaborar con un grupo delictivo.

Un hombre de 28 años fue detenido por agentes ministeriales al ser señalado como presunto responsable de participar en un homicidio cometido a principios de este año en el municipio de García.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis “N”, quien es investigado por el delito de homicidio calificado.

La captura se realizó el pasado 8 de junio en calles del Centro de Monterrey. Tras su detención, el acusado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación, los hechos por los que se le atribuye responsabilidad ocurrieron el 12 de enero de 2026 en la calle Jaspe, en la colonia San José Segundo Sector, en García.

Según la indagatoria, la víctima, identificada como Fernando, de 30 años de edad, se encontraba lavando un vehículo en la vía pública cuando fue interceptada por tres hombres. Entre ellos se encontraba el ahora detenido, quien presuntamente portaba un arma de fuego.

Las investigaciones señalan que los agresores habrían reconocido a la víctima como una persona que presuntamente se negaba a colaborar con un grupo delictivo. En ese contexto, uno de los acompañantes habría ordenado que le dispararan.

La Fiscalía sostiene que Luis “N” presuntamente accionó el arma de fuego contra Fernando, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar. Posteriormente, los tres hombres escaparon corriendo del sitio.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.