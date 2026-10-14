Detienen a presunto implicado en homicidio de motociclista

El crimen ocurrió el pasado mes de septiembre, en el área de Multiplaza Linda Vista, donde la víctima fue localizada con una herida por arma de fuego

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Mediante el seguimiento de cámaras del C4i, drones y unidades policiales en tierra, elementos de la Policía de Guadalupe ubicaron y detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con el homicidio de un motociclista en el sector de Linda Vista.

El crimen ocurrió el 24 de septiembre de 2026, en el área de Multiplaza Linda Vista, donde la víctima fue localizada con una herida por proyectil de arma de fuego.

En coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, policías de Guadalupe dieron seguimiento a un vehículo de interés para la investigación, luego de que fuera detectado por las cámaras del C4i.

Con apoyo de la División de Drones y unidades en tierra, los elementos coordinaron las acciones para ubicar al hombre y concretar su detención.

El detenido fue identificado como Josue Ely, de 30 años, quien fue capturado en el cruce de las avenidas San Rafael e Independencia, en la colonia San Rafael.

Durante la intervención al hombre le fue asegurado:

* 60 dosis de marihuana

* 40 dosis de cristal

* una bolsa mediana con marihuana.

" Una báscula digital

En el lugar también fue asegurado un automóvil Nissan Versa gris, modelo 2019.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y es investigado por su presunta participación en el crimen.