Detienen a presunto implicado en atraco tras persecución

Elementos de seguridad implementaron un operativo coordinado con el C4 para dar alcance a uno de los partícipes a varios kilómetros.

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Lo que parecía una tarde normal de trabajo cambió a momentos de terror para compradores de una tienda luego de que hombres armados realizaran un presunto asalto. Fue durante la tarde donde familias, entre ellas menores de edad, realizaban algunas compras en un local, ubicado en la calle Leopoldo II, en la Colonia Camino Real, en Guadalupe, cuando dos motocicletas con cuatro hombres arribaron al local portando armas de fuego.

Dos de ellos ingresaron al interior del establecimiento buscando al dueño del local, con quien forcejearon e intentaron disparar; sin embargo, una rápida acción por parte de la víctima al intentar defenderse evitó el disparo directo en la cabeza.

Aunque el arma fue accionada, solo le ocasionó una herida en la oreja y otra más en la espalda, sin ser de consideración. Tras el disparo, las familias, entre ellas niños, salieron corriendo del lugar para ponerse a salvo.

Los tres hombres huyeron del lugar tomando caminos diferentes; el dueño del local realizó el reporte a las autoridades, quienes a través del C4 comenzaron un operativo para identificarlos, dando con uno de ellos, con quien iniciaron una persecución.

Fue en la Colonia Exposición, a tres kilómetros del lugar de los hechos, donde los policías dieron alcance a uno de los delincuentes identificado como Roosvelt Joseph, de 19 años.

Por su parte, el lesionado, de 19 años, fue trasladado por su madre para recibir atención médica.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, para realizar las investigaciones que ayuden a dar con el paradero de los demás participantes.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.