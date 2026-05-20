Detienen a presunto homicida por crimen en taquería de Guadalupe

Aldo “N” fue capturado por el asesinato de un trabajador en Guadalupe ocurrido en 2020 tras negarse a colaborar con un grupo delictivo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de participar en un homicidio cometido en el municipio de Guadalupe en septiembre de 2020.

El detenido fue identificado como Aldo “N”, de 35 años, quien fue ubicado en calles de la colonia Las Huertas y posteriormente internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el crimen ocurrió el 20 de septiembre de 2020 en una taquería de la colonia Dos Ríos, donde la víctima, identificada como Homero, de 34 años, se encontraba trabajando y ahí fue cuando el ahora detenido llegó al sitio a bordo de un automóvil blanco, descendió armado y disparó contra la víctima luego de que esta se negara a integrarse al grupo delictivo para el que él trabajaba.

Tras cometer el ataque, el agresor escapó del lugar junto a otro sujeto que lo esperaba en el vehículo.

Aldo quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien definirá su situación jurídica en los próximos días.