Detienen a presunto homicida por ataque en colonia Lincoln

El imputado quedó internado en el mismo centro penitenciario, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien definirá su situación jurídica.

Un hombre identificado como José Orlando “N”, de 26 años de edad, fue detenido tras la ejecución de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por su presunta responsabilidad en la muerte violenta de un joven ocurrida en Monterrey.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron la orden judicial el 22 de abril de 2026, al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el imputado ya se encontraba internado.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 5 de abril de 2026, en la colonia Abraham Lincoln, cuando la víctima, identificada como Mario, de 23 años, se encontraba conviviendo con otras personas al exterior de un domicilio ubicado en la calle Luis M. Farías.

Las investigaciones ministeriales establecen que un vehículo tripulado por tres hombres, entre ellos el ahora detenido, pasó frente al inmueble y sus ocupantes señalaron el lugar como un presunto punto de venta de droga, para posteriormente accionar armas de fuego desde el interior de la unidad, hiriendo de gravedad al joven.

A consecuencia de los impactos de proyectil de arma de fuego, la víctima perdió la vida en el lugar, mientras que los agresores se dieron a la fuga a bordo del vehículo por calles del sector.

El imputado quedó internado en el mismo centro penitenciario, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien definirá su situación jurídica conforme avancen las etapas del proceso.