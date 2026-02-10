Detienen a presunto homicida por ataque armado en Juárez

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni sobre la posible participación de más personas en estos hechos.

Un hombre identificado como Alfredo “N”, de 38 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, tras una agresión armada que dejó sin vida a un joven de 23 años en el municipio de Juárez.

La captura fue realizada el pasado 8 de febrero de 2026 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión girada en su contra. El arresto se llevó a cabo en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 10 de enero de 2026, cuando la víctima, identificada como Jesús, de 23 años de edad, se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la calle Colina de San Andrés, en la colonia Lomas, en Juárez.

Las indagatorias establecen que el ahora detenido arribó al lugar a bordo de un vehículo, descendió e ingresó al domicilio donde se encontraba la víctima.

Una vez dentro, presuntamente disparó en su contra con un arma de fuego corta, para posteriormente salir de la vivienda y huir del sitio en el mismo vehículo.

Jesús perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por los impactos de bala.

Tras el ataque, el Agente del Ministerio Público especializado en homicidios inició las investigaciones correspondientes, con el apoyo de detectives de la AEI, logrando reunir los elementos necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Luego de su detención, Alfredo “N” fue internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien definirá su situación jurídica en las próximas audiencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni sobre la posible participación de más personas en estos hechos.