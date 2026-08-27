Detienen a presunto homicida por ataque a balazos en Guadalupe

Jesús 'N' fue ubicado y detenido mediante una orden de aprehensión como presunto responsable de un homicidio de un joven de 22 años, en Guadalupe

Un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en noviembre de 2025, donde un joven de 22 años fue asesinado a balazos dentro de su domicilio en Guadalupe, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el municipio de San Nicolás.

Jesús “N”, de 27 años de edad, fue ubicado y detenido mediante una orden de aprehensión en calles de la colonia Bosques del Nogalar.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2025, cuando la víctima, identificada como Francisco, de 22 años, se encontraba en su domicilio de la calle Piedra Blanca, en la colonia Nuevo Almaguer, en Guadalupe.

Según la Fiscalía, Jesús “N” llegó al sitio a bordo de un vehículo para reclamarle por anteriores rencillas.

Posteriormente, habría sacado un arma de fuego corta y disparado en repetidas ocasiones contra el joven, quien resultó gravemente herido.

Tras la agresión, el presunto responsable abordó nuevamente el vehículo y escapó del lugar, mientras que Francisco fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Días después, familiares de la víctima fueron informados sobre su fallecimiento.

La Fiscalía estableció que la causa de muerte fueron lesiones intracraneales provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras su detención, Jesús “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.