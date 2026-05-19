Detienen a presunto homicida por asesinato ocurrido en Escobedo

Las autoridades señalaron que los agresores identificaron a la víctima debido a su presunta negativa a colaborar con el grupo delictivo al que pertenecía César

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de César “N”, de 40 años de edad, por su presunta participación en un homicidio cometido en noviembre de 2024 en el municipio de Escobedo. La detención se realizó en la colonia Independencia, en Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, César “N” es señalado como probable responsable de una agresión con arma de fuego ocurrida el 27 de noviembre de 2024, ataque que derivó en la muerte de un hombre identificado como Efrén, de 30 años de edad. Las investigaciones establecen que la víctima se encontraba atendiendo un negocio de compra y venta de metales ubicado sobre la calle Camino Real de San Martín, en la colonia Jardines de San Martín, cuando fue interceptado por dos hombres armados.

Según la carpeta de investigación, el ahora detenido arribó al lugar acompañado de otro sujeto, ambos portando armas de fuego que les otorgaban superioridad material. Las autoridades señalaron que los agresores identificaron a la víctima debido a su presunta negativa a colaborar con el grupo delictivo al que pertenecía César “N”, por lo que accionaron las armas en repetidas ocasiones en su contra.

La víctima quedó sin vida al interior del establecimiento a consecuencia de lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Tras la captura, César “N” quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación legal.