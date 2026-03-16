Detienen a presunto homicida en la colonia Topo Chico

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a José 'N', quien es investigado por un homicidio; llevaba droga y fue puesto a disposición del Ministerio Público

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre que es investigado por su presunta participación en un homicidio registrado el pasado 22 de febrero en el municipio de Monterrey.

La captura se logró tras labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, el operativo se llevó a cabo la mañana de este domingo en el cruce de la avenida Almazán y la calle Carmen, en la colonia Topo Chico.

En ese punto, los agentes identificaron a un individuo que coincidía con las características del presunto responsable del ataque armado ocurrido semanas atrás en la colonia San Martín.

Al notar la presencia de los policías estatales, el hombre intentó escapar del lugar; según el reporte, emprendió la huida a pie y trató de evadir a las autoridades desplazándose por los techos de viviendas cercanas.

No obstante, tras una breve persecución, fue interceptado por los oficiales a pocos metros del sitio donde inicialmente fue ubicado.

El detenido fue identificado como José “N”, de 25 años; durante la revisión realizada por los elementos de seguridad, se le encontraron diversas dosis de presunta droga, así como otros objetos.

Entre lo asegurado se contabilizaron 29 envoltorios que contenían hierba con características similares a la marihuana, además de 20 dosis de una sustancia sólida que aparenta ser cocaína en piedra; también se le decomisó un teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras su captura, el individuo fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y su posible relación con el homicidio ocurrido el mes pasado.

Las autoridades estatales señalaron que la detención forma parte de las acciones de seguimiento derivadas de los trabajos de análisis e inteligencia que se desarrollan para esclarecer hechos violentos registrados en la zona metropolitana de Monterrey.

Será la Fiscalía correspondiente la que determine, con base en las pruebas recabadas, si el detenido tiene responsabilidad directa en el crimen investigado. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia mientras se integran los elementos necesarios dentro de la carpeta de investigación.