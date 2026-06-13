Detienen a presunto homicida en la colonia Independencia

Tras su detención, fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control.

A casi un año del homicidio de Fernando, un hombre de 45 años que acudió a realizar compras a un mercado rodante y terminó perdiendo la vida tras ser agredido por tres sujetos, autoridades lograron la captura del tercer presunto involucrado en el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Diego "N", de 22 años de edad, quien fue localizado en la vía pública de la colonia Independencia, en Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, Diego "N" es señalado por su presunta participación en el homicidio calificado registrado el 5 de octubre de 2025 en un mercado rodante ubicado sobre la calle Tabasco, en la colonia Independencia. La indagatoria establece que la víctima fue confundida con una persona a la que los agresores buscaban.

Según la carpeta de investigación, Diego "N", junto con Yael Tadeo "N" y César "N", rodearon y golpearon a Fernando. Aunque la víctima intentó escapar corriendo por la calle, los agresores le arrojaron una piedra que impactó en su nuca, provocando que cayera inconsciente sobre el pavimento. El hombre falleció posteriormente a causa de una contusión profunda de cráneo, de acuerdo con la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense.

Las autoridades recordaron que Yael Tadeo "N" fue detenido en marzo de 2026 y César "N" en mayo del mismo año, ambos mediante órdenes de aprehensión por los mismos hechos. Con la captura de Diego "N", los tres presuntos implicados se encuentran a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones correspondientes.