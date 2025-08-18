Detienen a presunto homicida del ataque en Juárez

Un hombre de 25 años de edad que presuntamente participó en el homicidio que dejo a tres personas sin vida en el municipio de Juárez ya fue detenido

Un hombre que presuntamente participó en un homicidio, fue detenido por el Grupo de Coordinación Metropolitana, en el municipio de Juárez.

Identificado como José "N" de 25 años de edad, le decomisaron varias dosis de droga parecida al cristal, dos celulares, una mochila y dinero en efectivo.

La captura se derivó del llamado de auxilio de un ciudadano, habitante de la colonia Esmeralda Sur, quien manifestó se acababa de cometer un ataque a balazos y el agresor se dio a la fuga. A lo que, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Policía de Juárez y Fuerza Civil; planearon un despliegue estratégico para localizar al probable infractor que viajaba en un automóvil.

Al arribar a la carretera San Roque y camino a Rancho Viejo, detectaron un vehículo Nissan, Tsuru en color amarillo con blanco, que circulaba en sentido contrario. Los efectivos le indicaron al conductor detener la marcha, pero omitió la orden y desató una persecución que terminó metros más adelante.

Es por lo anterior que el individuo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.