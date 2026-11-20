Un hombre de 24 años fue detenido por su presunta participación en el asesinato de José Luis, de 42 años, ocurrido en septiembre en Fomerrey 35, Monterrey.

Un hombre de 24 años fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de un hombre en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey.

Se trata de Luis Fernando “N”, quien presuntamente disparó en repetidas ocasiones contra José Luis, de 42 años, el pasado 12 de septiembre, al interior de una vivienda ubicada en la calle Primera de Comerciantes.

De acuerdo con las investigaciones, antes del ataque se registró una riña entre los habitantes del domicilio y dos jóvenes que llegaron en motocicleta.

El detenido ya se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social y quedó a disposición de un juez por el delito de homicidio calificado.